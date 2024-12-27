Гипотезу о "внешнем вмешательстве" при крушении Embraer обосновал Минтранс Азербайджана

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство, сообщает Report.az.

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По словам министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, сразу после крушения самолета Embraer 190 была создана специальная комиссия. Члены комиссии выехали в город Актау для детального изучения обстоятельств аварии и состояния пострадавших. Они осмотрели место происшествия и встретились с пострадавшими гражданами Азербайджана и других стран.

Министр отметил, что пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва над Грозным.

"Один из бортпроводников получил ранение руки. Также, по кадрам из социальных сетей и СМИ, видно, что одна женщина получила травмы руки и ноги. На крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от осколков. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету", - цитирует Набиева издание.

По словам министра, после аварии в прессе звучала версия о столкновении самолета с птицами.

"Однако предварительные заключения экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Об этом свидетельствуют вид обломков самолета на земле и показания очевидцев. Тип оружия, использованного при вмешательстве, будет установлен следствием", - отметил Набиев.

Министр также добавил, что при анализе траектории полета самолета можно увидеть, что он изменил курс на Актау через Махачкалу.

"Кроме этого, следствие установит по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке. Также предстоит прояснить вопрос с отключением GPS на борту самолета", - добавил он.

Рашад Набиев отметил, что как местные, так и международные эксперты высоко оценили действия экипажа, который проявил героизм и совершил оптимальную посадку, благодаря чему удалось спасти многих пассажиров на борту.

"Азербайджан, воспользовавшись своим правом, привлек международных консультантов к процессу расследования и уже установил контакты с ними", - подчеркнул министр.

Также он прокомментировал версию о взрыве кислородного баллона в самолете.

"Мы считаем, что необходимо проверить достоверность этой информации, так как она предоставлена заинтересованной стороной. Вместе с тем факты, такие как звуки взрывов, доносившиеся снаружи самолета, опровергают эту версию", - сказал Набиев.

Крушение самолета Embraer близ Актау 25 декабря 2024 года

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.

Кроме того, сегодня в министерстве транспорта Казахстана дополнили информацию касательно взрыва кислородного баллона в самолете AZAL. Помимо этого, глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе. Он сообщил, что в день крушения в Грозном был объявлен план "Ковер".

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России. Помимо этого, в Azerbaijan Airlines заявили, что разбившийся самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".