Токаев выступил на совещании по авиакатастрофе близ Актау

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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По данным Акорды, президент еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших. Он напомнил, что среди жертв трагедии, случившейся несколько дней назад в результате крушения самолета в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что службы экстренной помощи в момент катастрофы действовали слаженно и оперативно.

"Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества.

Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации.

Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран - Азербайджана, России, Кыргызстана", - сказал глава государства.

Совещание по авиакатастрофе в Актау с участием Токаева. Фото: Акорда

Глава государства поручил правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.

Кроме того, комиссии и Генпрокуратуре поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.

"Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране", - сказано в сообщении Акорды.

Сообщается, что были заслушаны доклады председателя правительственной комиссии Каната Бозумбаева, генерального прокурора Берика Асылова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра здравоохранения Акмарал Альназаровой.

В ходе своего выступления Токаев также поручил наградить граждан, оказывавшим помощь после трагедии под Актау.

Отметим, что накануне президент Азербайджана позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора он поблагодарил жителей нашей страны.

Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность жителям Казахстана.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Между тем некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.