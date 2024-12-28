Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

Пресс-служба Кремля доложила о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает NUR.KZ.

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В сообщении на официальном сайте Кремля говорится, что в ходе разговора глав государств были подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения самолета Azerbaijan Airlines 25 декабря близ Актау.

Также приводится подробное содержание разговора.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", – указывается в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Кремль сообщил, что Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

По делу ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

Вместе с тем Кремль сообщил, что сейчас в Чечне находятся правоохранители и Азербайджана, и России.

"В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", – говорится в сообщении Кремля.

Напомним, в четверг, на следующий день после катастрофы, стали появляться сведения о причастности России к ЧП.

Так, издание Euronews со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что причиной трагедии под Актау стала российская ракета над Грозным. Об этом же сообщило турецкое издание Anadolu.

В самом Кремле тогда призывали не обсуждать "гипотезы" и не торопиться с выводами о причинах крушения самолета.

Позднее с заявлением о "внешнем вмешательстве", приведшем к катастрофе, высказались компания-перевозчик Azerbaijan Airlines и министр транспорта Азербайджана.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в пятницу днем заявил, что над Грозным и Владикавказом в день катастрофы вводился особый режим из-за атак украинских беспилотников.

"Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", – сказал Ядров.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за этот трагичный случай на Россию.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer близ Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни – город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, включая членов экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими.

Злополучный рейс обслуживали пять членов экипажа. Из них уцелели двое бортпроводников. Пилоты, а также еще одна стюардесса погибли при крушении.

По последней информации от Министерства здравоохранения РК, шесть пострадавших в результате авиакатастрофы остаются на лечении в Мангистауской областной больнице.