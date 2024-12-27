Qazaq Air заявила о приостановке полетов в Россию по одному из маршрутов

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в Россию по маршруту Астана - Екатеринбург, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Авиакомпания в своем профиле в Instagram сообщила о том, что вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана - Екатеринбург в период с 28 декабря ткущего года по 27 января 2025 года.

"Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков", - говорится в сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов будет обеспечен возврат полной стоимости авиабилетов и предложено бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы авиакомпании.

Отметим, согласно официальному сайту авиаперевозчика, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания. Она выполняет внутренние и международные рейсы (в Россию).

На текущий момент Qazaq Air выполняет следующие международные рейсы:

Астана – Екатеринбург – Астана;

Астана – Омск – Астана;

Астана – Новосибирск – Астана.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны. Такую информацию сообщили источники в Азербайджане.

Они предполагают, что ракета была выпущена во время беспилотной авиации над Грозным, и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими.