Пассажирка Embraer-190, по которой очень скучал пожилой супруг, вышла из комы

Выживший в авиакатастрофе под Актау Нурулла Сираджов, который не владел информацией о своей жене, нашел ее, передает NUR.KZ со ссылкой на Lent.az.

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Накануне сообщалось, что пассажир потерпевшего крушение самолета Нурулла Сираджов поделился своей историей. Он рассказывал, что в Казахстане о пациентах хорошо заботились, но признался, что скучает по супруге и хотел бы знать, как она. По его словам, они сидели рядом в самолете - после он ее не видел.

"Единственный, по кому я скучаю - это моя жена", - признался Нурулла Сираджов.

Сегодня выяснилось, что Муслимат Сираджова после крушения самолета была доставлена ​​в больницу в состоянии комы. Сообщается, что она вышла из комы и ответила кто она.

"В настоящий момент рядом с ней находится ее сын", - сказано в публикации.

Ранее стало известно, что сегодня на родину доставят тела 24 граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе в актауском аэропорту.

Также сегодня в Министерстве здравоохранения РК рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета под Актау.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Вскоре после крушения мировые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

После этого в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

Министр транспорта Азербайджана заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство". В тот же день глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление.

Сегодня Международная организация гражданской авиации сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция. Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау и дал ряд поручений созданной правительственной комиссии. Также он поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау.

Между тем в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.