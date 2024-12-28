Турция направила экспертов для расследования авиакатастрофы под Актау

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу рассказал, что специалисты страны помогут в расследовании крушения самолета под Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Anadolu.

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По его словам, в расследовании примут участие 8 специалистов из Турции. Группа была сформирована по запросу Азербайджана и начнет работу уже сегодня.

"Мы проведем технический и эксплуатационный анализ и окажем необходимую поддержку", - сказал он.

Он подчеркнул, что "Турция поддерживает Азербайджан при любых обстоятельствах".

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Между тем, некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.