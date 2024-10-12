Пожар в доме семьи Шерзата Болата: МВД и прокуратура сделали заявление

По делу о поджоге дома в Талгарском районе изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы, заявил прокурор Алматинской области Берик Адамов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД и прокуратуру.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов рассказали о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как отметил Бауыржан Аленов, с 4 октября – момента совершения преступления в Талгарском районе – работает следственно-оперативная группа центрального аппарата МВД во главе с первым заместителем министра.

"Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится подворный обход. Также проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где имел место пожар, семья не проживала: семья проживала по другому адресу. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Также призываю не распространять недостоверные сведения", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов.

Прокурор Алматинской области Берик Адамов подчеркнул, что все следственные действия находятся на контроле генеральной прокуратуры.

"Весь ход расследования я докладываю лично генеральному прокурору. На сегодняшний день специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики, по ним назначены соответствующие экспертизы. Мы ждем результаты экспертиз, после будет дана дополнительная информация. На сегодняшний день распространяется очень много недостоверной, ложной информации. Хотелось бы предупредить наших граждан, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность", – обратился прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Напомним, в субботу стало известно о пожаре, произошедшем в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану. Сообщается, что полиция круглосуточно дежурит на месте проживания родных погибшего.

К расследованию также подключилась Генпрокуратура.

Отец погибшего Шерзата записал видеообращение к соотечественникам. "Хотел бы обратиться к вам: не хочу, чтобы было кровопролитие", – сказал он и выразил уверенность, что правоохранительные органы решат вопрос в рамках закона.

Позже появилось совместное видеообращение отца погибшего и Айтбека Амангельды, брата Салтанат Нукеновой – они ответили на призывы к митингам, появившиеся в Сети.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Сообщалось, что в результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям. Далее, по словам родных Шерзата, к магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона позже уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника полиции области Серик Шалкаров.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных. А в полиции в свою очередь заявили, что не удаляли видеозаписи с камер – такой фейк распространился в Сети.

Позже об убийстве Шерзата высказался депутат Нартай Сарсенгалиев, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию. Депутаты сената Марат Кожаев и Дархан Кыдырали также высказались о требованиях провести открытый суд по убийству подростка.

На месте, где убили подростка Шерзата Болата, на днях появился импровизированный мемориал с его фотографией. Жители Талгара несли туда цветы, игрушки и сладости.