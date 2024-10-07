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"Нас запугивают": отец убитого в Талгаре парня записал видеообращение

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Отец погибшего
Отец погибшего. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

Семья убитого в Талгаре парня обратилась с требованием наказать всех причастных к его убийству. В ДП Алматинской области заявили, что подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео, на котором отец убитого несовершеннолетнего обратился к генеральному прокурору с призывом провести справедливое расследование.

"Обращаюсь к генеральному прокурору РК. С момента убийства власти района бездействуют и волокитят дело. Даже не знают ФИО ребенка… Среди ночи вызывают и нас самих запугивают, заставляют писать заявление. В связи с чем прошу справедливого следствия", - заявил отец погибшего.

Помимо этого, он потребовал открытого суда.

"Мой сын умер, мне терять нечего. Пусть и меня садят, но пусть все будет по справедливости. И требую открытого суда", - добавил он.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Талгаре возле одного из магазинов была слышна стрельба. В полиции рассказали, что в ночь на 4 октября между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже стражи порядка показали кадры задержания подозреваемых.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат.

В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Сегодня в ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего в Талгаре. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела находится на особом контроле Министерства внутренних дел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171142-nas-zapugivayut-otec-ubitogo-v-talgare-parnya-zapisal-videoobrashchenie/

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