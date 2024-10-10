"Не превратится ли это в представление?": депутат обратился к требующим открытого суда по убийству в Талгаре

Депутаты сената Марат Кожаев и Дархан Кыдырали высказались о требованиях провести открытый суд по убийству подростка в Талгаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Кожаев заявил, что будут ли слушания открытыми или нет - решит суд.

"Это уже будет на рассмотрении суда, будет ли открытый суд. Общество требует открытого суда, но вопрос - насколько это необходимо? Не превратится ли это в представление? Но я согласен, что некоторые проблемные вопросы нужно открыто обсуждать", - заявил он.

А депутат Дархан Кыдырали придерживается противоположной позиции - он считает, что ужесточение законодательства необходимо, но совместно с рядом шагов.

"К сожалению, в нашей стране среди молодежи не уменьшаются такие случаи, как агрессия, буллинг, вандализм, самоубийства, дедовщина и другие виды.

(…) Жуткое происшествие в Талгаре из-за одной бутылки пива потрясло все общество. Мать убита горем. Получается, жизнь человека ничего не стоит. Откуда столько агрессии и жестокости? Мы каждый день слышим о таких ужасающих ситуациях.

Нам необходимо сплотиться и взять ответственность за будущие нации, проводить масштабную систематическую работу по данной теме, ужесточить уголовное наказание, реорганизовать управление по молодежной политике, активизировать молодежный ресурсный центр, при этом вот, допустим, есть у нас такой центр как "Жас улан", и создавать, улучшать финансирование многих ресурсных центров, при этом создать комьюнити-центры в Алматы и других регионах", - заявил депутат.

Убийство Шерзата Болата в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.

Также напомним, что родные мальчика перекрыли дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных.

А в полиции заявили, что не удаляли видеозаписи с камер - такой фейк распространился в Сети.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев высказался об убийстве Шерзата, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию.