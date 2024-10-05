"Вели себя как звери": неоплаченная банка пива стала причиной смертельной драки в Талгаре

Появились новые подробности конфликта со стрельбой в городе Талгаре Алматинской области. Как оказалось, в результате массовой драки погиб 16-летний подросток, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат.

В злополучную ночь на смене был глава семейства. По словам родных, к ним зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом.

16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины.

"Мой сын позвонил мне и сказал, что их с отцом и дядей сейчас будут бить. Я сразу пошла в магазин. Но, когда я дошла, моего сына и брата мужа уже избивали на дороге. Сам муж уводил одного парня с ножом от них. Он боялся, что тот был вооружен. Но, оказывается, у всех там были и ножи, и даже пистолеты. Моего сына избивали прямо на моих глазах. Я видела его кровь", - рассказала мать погибшего Гульбара Бишембиева.

Мать подростка отмечает, что его вместе с дядей сначала избили, а потом в ход пошли ножи. Родственники повезли пострадавших в больницу. Но там 16-летний юноша скончался.

"Папа Шерзата просто хотел, чтобы клиент заплатил за товар. Это нормально. Зачем тот начал трогать их, драться, звонить кому-то? Человек 15-20 приехали, не меньше. Среди них были три или четыре девушки. Все молодые, а вели себя как звери. У них даже были пистолеты и ножи", - поделилась родственница Куляш Римова.

Тело школьника уже доставили домой, где собрались его родные и близкие. Рассказывают, что в семье пятеро детей. Шерзат был старшим, поэтому мечтал стать для младших примером. Учился в 10 классе, но уже готовился поступать в военное училище.

"Он был очень добрым и светлым ребенком. Никогда ни с кем не конфликтовал. Ко всем относился с уважением. Я уверена, что ночью он не хотел драться. Он был физически крепким и смог бы дать отпор любому. Но их было слишком много", - отметила родственница Бакыт Римова.

Известно, что дяде Шерзата, который тоже участвовал в потасовке, нанесли три ножевых ранения. Сейчас мужчина находится в больнице.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Талгаре возле одного из магазинов была слышна стрельба. В ДП Алматинской области рассказали, что в ночь на 4 октября между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. По факту убийства правоохранителями возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента водворены в изолятор временного содержания.

Позже стражи порядка показали кадры задержания подозреваемых.