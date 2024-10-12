Заседание оперштаба провел аким из-за ЧП в семье Шерзата Болата

Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел заседание оперативного штаба по ЧП в семье Шерзата Болата – сегодня у родни подростка сгорел дом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В связи с пожаром в селе Азат Енбекшиказахского района и ситуацией в Талгарском районе, аким области Марат Султангазиев прибыл в оперативный штаб и провел заседание.

Заседание оперштаба по ЧП в семье Шерзата Болата. Фото: instagram.com/almobl_akimat

"Мы сделаем все, чтобы помочь семье погибшего. Ситуация находится под контролем. Все правоохранительные органы подключены и работают в усиленном режиме и должны принять незамедлительные меры по обеспечению правопорядка и законности. Все виновные будут привлечены к ответственности", – заявил Султангазиев.

Глава региона также поручил полностью восстановить сгоревший дом.

"Кроме того, семья получит материальную и психологическую помощь", – добавил аким.

В сообщении от акимата отмечается, что пострадавшие отказались от предлагаемой помощи, поскольку у них имеется родительское жилье.

Напомним, в субботу стало известно о пожаре, произошедшем в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено. В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану. Сообщается, что полиция круглосуточно дежурит на месте проживания родных погибшего.

К расследованию также подключилась Генпрокуратура.

Отец погибшего Шерзата записал видеообращение к соотечественникам. "Хотел бы обратиться к вам: не хочу, чтобы было кровопролитие", - сказал он и выразил уверенность, что правоохранительные органы решат вопрос в рамках закона.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Сообщалось, что в результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям. Далее, по словам родных Шерзата, к магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона позже уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника полиции области Серик Шалкаров.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных. А в полиции в свою очередь заявили, что не удаляли видеозаписи с камер – такой фейк распространился в Сети.

Позже об убийстве Шерзата высказался депутат Нартай Сарсенгалиев, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию. Депутаты сената Марат Кожаев и Дархан Кыдырали также высказались о требованиях провести открытый суд по убийству подростка.

На месте, где убили подростка Шерзата Болата, на днях появился импровизированный мемориал с его фотографией. Жители Талгара несли туда цветы, игрушки и сладости.