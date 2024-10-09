"Там были девушки": родные убитого в Талгаре школьника требуют привлечь к ответственности всех виновных

Родные убитого в Талгаре подростка, Шерзата Болата, утверждают, что нападавшим на него помогали две девушки, которых нет среди задержанных, передает сайт телеканала КТК.

Родственники убитого Шерзата Болата сегодня пришли в полицию, чтобы дать показания. Юристы семьи рассказали: пострадавшие засвидетельствовали травмы. У отца и матери подростка множественные гематомы, а у дяди еще и три ножевых ранения. Теперь он нуждается в лечении.

"Мы направляемся вместе с потерпевшей стороной в областную больницу. Необходимая медицинская помощь также требуется потерпевшему – это брату отца погибшего. Он, к сожалению, отказывается от госпитализации в связи с тем, что переживает, вообще обеспокоен за безопасность своих родных", - рассказала журналистам издания юрист Саида Таукелева.

Близкие погибшего также сообщили, что родители подозреваемых приходили извиняться, но о прощении и речи быть не может.

"Когда к нам недавно только родители их приходили, мы за воротами их отправили домой, чтобы они не приходили, прощения тоже не просили. Мы боимся, что озвученных семерых только закроют, из девочек сделают свидетелей. Остальных мальчиков – нет их вообще в списке", - сказала родственница Шерзата Перизат Нурумова.

Родные Шерзата утверждают: пока разъяренные мужчины жестоко избивали подростка, его мать и отца не выпускали из магазина две молодые женщины. Они приехали на место драки вместе с вооруженными друзьями.

"В деле фигурируют две девушки. Они сейчас на свободе. Мы сами видели тех девушек. Когда мы приехали, они сели в машину и уехали. Пусть их тоже судят!", - заявила родственница погибшего Бахыт Римова.

В полиции сообщили: девушки пока проходят по делу в качестве свидетельниц. Причастность всех участников драки проверяют следователи. У подозреваемых изъяли ножи и охотничий дробовик.

"С места преступления были изъяты три ножа. Два столовых (видно, что они столовые) и один перочинный нож, складной. И одно ружье. Сейчас у нас семь человек являются подозреваемыми. Мы их уже водворили и арестовали. На них есть у нас полная доказательная база того, что они совершили это преступление. Две девушки там были. В отношении них мы сейчас дело полностью изучаем", - прокомментировал и. о. начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.

Издание сообщает, что сегодня специалисты выдали родственникам постановление судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле министра внутренних дел и областной прокуратуры.

Родственники погибшего требуют, чтобы участвовавших в инциденте девушек тоже привлекли к ответственности.

Источник: КТК

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.

Вчера родные мальчика перекрыли дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. А в полиции заявили, что не удаляли видеозаписи с камер - такой фейк распространился в Сети.

На сегодняшнем заседании мажилиса депутат Нартай Сарсенгалиев высказался об убийстве Шерзата, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию.