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Убийство подростка в Талгаре: в полиции сделали заявление по записям с камер видеонаблюдения

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Момент происшествия
Момент происшествия. Скриншот: instagram.com/police_almobl

Информация о том, что с записи с камер видеонаблюдения с места гибели подростка в Талгаре якобы были стерты, являются недостоверными, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

"В социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация о том, что записи с камер видеонаблюдения с места трагического инцидента в Талгарском районе якобы были стерты.

Сообщаем, что в рамках досудебного расследования все имеющиеся записи изъяты полицией и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств", - говорится в Instagram-профиле ДП области.

В полиции добавили, что записи изучаются, действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.

"Призываем доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной.

В качестве подтверждения информации о наличии видео, к посту прилагается скриншот", - отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171775-ubiystvo-podrostka-v-talgare-v-policii-sdelali-zayavlenie-po-zapisyam-s-kamer-videonablyudeniya/

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