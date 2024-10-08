"Требуем открытого суда": родные убитого в Талгаре подростка перекрыли главную улицу

Родственники убитого на прошлой неделе 16-летнего жителя Талгара перекрыли главную улицу и потребовали объективного расследования, передает сайт телеканала КТК.

Один из родственников заявил, что в ту ночь из нескольких машин вышли 13 человек, среди которых были две женщины.

По информации телеканала, толпа набросилась на 10-классника и его дядю. Мальчика госпитализировали с ножевыми ранениями, травмами головы и грудной клетки. Спасти его не удалось.

"Моего сына убили. Он умер. Я требую объективного расследования, открытого суда и справедливого наказания для всех виновных. Чтобы преступники не ушли от ответственности", - говорит отец мальчика Каржаубай Нурумов.

Источник: КТК

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.