"Их трудно назвать людьми": депутат высказался об убийстве 16-летнего школьника в Талгаре

Депутат мажилиса на сегодняшнем заседании высказался об убийстве 16-летнего Шерзата Болата в Талгарском районе. В ходе нападения были избиты и его родные, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутатский запрос Нартая Сарсенгалиева был направлен генеральному прокурору Берику Асылову, министру внутренних дел Ержану Саденову, а также министру просвещения Гани Бейсембаеву.

"Мой сегодняшний депутатский запрос о людях, которых трудно назвать людьми, это преступники. Сразу перейду к трагедии, произошедшей в Талгаре. Общество волнует, что в последнее время в общественных местах участились такие ужасные факты, когда молодые люди жестоко избивают друг друга, унижают, это приводит к трагедии, смерти человека. По телеканалам, на обложках газет и по радио только и слышишь, как молодые люди молотят и избивают друг друга. (...)

Очень тревожно, что человек теряет свой человеческий облик и становится причиной гибели невинных людей. При этом возникает вопрос - безопасно ли наше общество? На чьей стороне закон? Это связано с тем, что отец Шерзата рассказал, что следствие стоит на месте, что представители компетентных органов района вместо того, чтобы заниматься поисками преступников, вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними", - говорит мажилисмен.

Депутат подчеркнул, что виноватые в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию.

"По данному делу все правоохранительные органы должны вместе и незамедлительно дать юридическую и правовую оценку произошедшему.

В организациях образования есть дисциплина "Основа права", но много критики по поводу качества. Необходимо пересмотреть и разработать новую программу данной дисциплины, обучать детей, опираясь на те моменты, с которыми они сталкиваются в жизни, брать за основу конкретные кейсы", - говорит Сарсенгалиев.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.

Вчера родные мальчика перекрыли дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. А в полиции заявили, что не удаляли видеозаписи с камер - такой фейк распространился в Сети.