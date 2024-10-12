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Убийство 16-летнего школьника в Талгаре: ночью сгорел дом потерпевших

Опубликовано:

Тушение пожара
Тушение пожара. Фото: ДЧС Алматинской области

Сегодня в Сети появилась информация, что этой ночью в Талгаре сгорел дом семьи погибшего Шерзата Болата. Пост прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация появилась в Instagram-аккаунте Саиды Таукелевой, руководителя Республиканского общественного объединения "Общественный контроль и мониторинг", члена ОФ "Қазақстан халқына".

По словам автора, ночью ей позвонили родные потерпевших и сообщили ужасную новость о поджоге дома.

Она отметила, что весь дом был уничтожен огнем, несмотря на оперативные действия пожарных служб.

"Этот удар пришелся на людей, которые и так находятся в сложнейшей жизненной ситуации. Трагедия произошла в тот момент, когда семья борется за справедливость и защиту прав своего ребенка.

Ритуальные мероприятия 7 дней, как раз к ним шла подготовка родных. Все дети и взрослые были в доме родителей и данный пожар уничтожил только дом… однако даже боюсь представить, какие намерения были у тех, кто поджигал…", - пишет автор.

Саида Таукелева выражает сочувствие семье потерпевших.

"Важно помнить, что их безопасность и права сейчас приоритетны для нас, и мы будем прилагать все усилия, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности.

Поджог - это не просто уничтожение имущества: это попытка посеять страх и разорвать связь людей с их домом, символом уюта и защиты. Мы не допустим, чтобы такие варварские методы оставались безнаказанными", - пишет она.

На видео виден выгоревший дом, где работают спасатели. В комментариях казахстанцы ужасаются происшедшему и отмечают аккаунты правоохранительных органов, чтобы привлечь их внимание к инциденту.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС и полицию Алматинской области.

"В ночь на 12 октября произошёл пожар в одном из домов в селе Азат Енбекшиказахского района. Жертв и пострадавших нет.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины, которые могли привести к инциденту", - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

В ДЧС сообщили, что на место вызова незамедлительно были направлены 10 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Алматинской области.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения в 01:08 установлено, что происходит загорание кровли жилого дома и навеса. Дом был полностью охвачен огнем.

Принятыми оперативными мерами пожар локализован в 01:38 и ликвидирован в 01:43 на площади 56 м². Жертв и пострадавших нет", - информировала пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.

Также напомним, что родные мальчика перекрыли дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных. А в полиции заявили, что не удаляли видеозаписи с камер - такой фейк распространился в Сети.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев высказался об убийстве Шерзата, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию. Депутаты сената Марат Кожаев и Дархан Кыдырали высказались о требованиях провести открытый суд по убийству подростка.

На месте, где убили подростка Шерзата Болата, появился импровизированный мемориал с его фотографией. Жители Талгара несут туда цветы, игрушки и сладости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173348-ubiystvo-16-letnego-shkolnika-v-talgare-nochyu-sgorel-dom-poterpevshih/

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