jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Итоги проверки свидетелей по делу Шерзата Болата озвучил глава МВД

      Опубликовано:

      Свидетельницы по делу Шерзата Болата
      Дана Жаксыкелды и Эльмира Нурбекова. Кадры из видео: youtube.com/@SupcourtRK

      Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах министерства прокомментировал итоги проверки свидетелей по делу об убийстве Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

      Журналисты напомнили, что Департаменту полиции Алматинской области ранее было поручено проверить действия четырех свидетелей по делу об убийстве Шерзата. Они уточнили, что речь шла об Эльмире Нурбековой и Дане Жаксыгельды. Они поинтересовались - чем закончилась проверка.

      "Было резонансное дело, много обсуждали. Но на самом деле преступление было очевидным: мы сразу всех установили, задержали. Мы получили судебные представления, внимательно все рассмотрели - состава преступления там нет. Они прошли как свидетели.

      Изначально это было очевидно, но мы все равно тщательно проверили. Профилактические мероприятия, я думаю, они получили", - сказал глава МВД.

      Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Через несколько дней полностью сгорел дом семьи мальчика.

      На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняли в недонесении о преступлении.

      5 июня в Талдыкоргане по резонансному делу был вынесен приговор. Обвиняемому в убийстве подростка Абзалу Шынасылу суд назначил 23 года лишения свободы. Другие подсудимые получили от 7 до 20 лет лишения свободы, а несовершеннолетний обвиняемый - 1,5 года в колонии-поселении.

      Позже стало известно, что осужденные подали апелляционные жалобы. Их приговоры были оставлены без изменения.

      Сегодня глава КУИС МВД в кулуарах правительственного часа мажилиса рассказал о том, как отбывают наказание осужденные.

      Убийство Шерзата Болата
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

