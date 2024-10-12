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Эзотерика

Охраной обеспечили семью убитого в Талгаре подростка

Опубликовано:

Шерзат
Погибший Шерзат Болат. Кадр из видео: КТК

Ночью на 12 октября сгорел дом семьи убитого в Талгаре Шерзата Болата. В связи с заявлением потерпевших полиция обеспечила им охрану, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дежурство сотрудники будут вести круглосуточно.

"В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего в ночь на 4 октября в Талгарском районе несовершеннолетнего обеспечена охраной.

Для обеспечения безопасности по месту проживания семьи организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции", - информировали в ДП.

Напомним, сегодня руководитель объединения "Общественный контроль и мониторинг" Саида Таукелева опубликовала видео пожара, произошедшего ночью. По ее словам, дом семьи погибшего Шерзата Болата был полностью уничтожен. В ДП сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.

Также напомним, что родные мальчика перекрыли дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных. А в полиции заявили, что не удаляли видеозаписи с камер - такой фейк распространился в Сети.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев высказался об убийстве Шерзата, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию. Депутаты сената Марат Кожаев и Дархан Кыдырали высказались о требованиях провести открытый суд по убийству подростка.

На месте, где убили подростка Шерзата Болата, появился импровизированный мемориал с его фотографией. Жители Талгара несут туда цветы, игрушки и сладости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173356-ohranoy-obespechili-semyu-ubitogo-v-talgare-podrostka/

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