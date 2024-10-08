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"Изучаются записи с камер": появились новые подробности дела об убийстве в Талгаре

Опубликовано:

Шерзат
Шерзат. Кадр из видео: телеканал КТК

Исполняющий обязанности начальника ДП Алматинской области Серик Шалкаров озвучил последние данные по расследованию убийства подростка в Талгаре, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Он отметил, что все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

"Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел и по его указанию работает специальная СОГ.

В настоящее время изучаются все собранные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

На текущий момент установлена причастность к совершению преступления семерых лиц", - рассказал Серик Шалкаров.

И.о. начальника ДП Алматинской области добавил, что по доводам потерпевшей стороны об остальных лицах в рамках расследования проводится проверка. По каждому из них будет дана правовая оценка.

Законных представителей погибшего подростка осведомляют о ходе расследования.

"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - уточнил Серик Шалкаров.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171682-izuchayutsya-zapisi-s-kamer-poyavilis-novye-podrobnosti-dela-ob-ubiystve-v-talgare/

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