Дело об убийстве в Талгаре взято на особый контроль МВД

Департамент полиции Алматинской области возбудил уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в Талгаре. Все участники инцидента помещены в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле Министерства внутренних дел.

Ранее в Сети появилась информация, что в Талгаре возле одного из магазинов была слышна стрельба. В полиции рассказали, что в ночь на 4 октября между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже стражи порядка показали кадры задержания подозреваемых.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат.

В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.