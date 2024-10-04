Потасовка переросла в стрельбу в Талгаре: убит один человек

В Сети появилась информация, что в Талгаре возле одного из магазинов была слышна стрельба. На место оперативно прибыли полицейские. Подробности инцидента рассказали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Как пишут в Сети местные жители, по улице Менделеева была драка и звук выстрела.

"Очень сильно испугались, был такой шум. Сразу позвонили в 103 и 102", "Была перестрелка по Менделеева, "китайский магазин", примерное время - 02.30", - сообщили очевидцы.

По данным пресс-службы ДП Алматинской области, в ночь на 4 октября в городе Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку.

"В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее конфликт произошел между посетителями бара в Алматы. Согласно информации очевидцев происшествия, была стрельба. Как рассказали в городском ДП, по данному факту управлением полиции Бостандыкского района было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. Предварительно, инцидент произошел между малознакомыми людьми.