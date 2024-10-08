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Прокуратура выступила с заявлением после резонансного убийства в Талгаре

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Шерзат
Погибший Шерзат. Кадр из видео: КТК

Прокуратура Алматинской области на фоне общественного резонанса выступила с обращением после убийства 16-летнего подростка в Талгаре, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальной странице прокуратуры региона в Instagram, дело об убийстве было взято на особый контроль ведомства.

По подозрению в совершении преступления были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

"Мы понимаем общественные волнения и выражаем глубокие соболезнования семьям и близким. Мы гарантируем объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены", - говорится в заявлении прокуратуры Алматинской области.

Также в ведомстве призвали граждан, которые располагают какой-либо информацией, способной помочь в расследовании, обращаться в органы прокуратуры либо внутренних дел. 

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Талгаре возле одного из магазинов была слышна стрельба. В полиции рассказали, что в ночь на 4 октября между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела находится на особом контроле Министерства внутренних дел.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171445-prokuratura-vystupila-s-zayavleniem-posle-rezonansnogo-ubiystva-v-talgare/

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