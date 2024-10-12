"Выходить не надо": на призывы к митингам ответили отец Шерзата Болата и брат Салтанат Нукеновой

Правозащитник Айтбек Амангельды и Каржаубай Нурымов, отец убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата, обратились к казахстанцам с призывом не выходить ни на какие митинги, передает NUR.KZ.

В соцсети Instagram правозащитниками был создан аккаунт для освещения информации по делу.

В первой публикации правозащитник Айтбек Амангельды рассказал, что совместно с Саидой Таукелевой посетил место пожара. Также общественники общались с представителями МВД и Генпрокуратуры.

Новая публикация вышла совсем недавно: в ней Айтбек комментирует распространяющуюся в Сети дезинформацию о якобы проведении митинга 14 октября.

"Мы находимся сейчас здесь с отцом Шерзата, и вместе заверяем о том, что 14-го не будет никаких митингов, ни на какие митинги выходить не надо. Сейчас следствие идет активным ходом - все содействие, все необходимые экспертизы проводятся. Этот митинг может только помешать всему делу, всему расследованию, и, тем более, это будет бессмысленным действием.

В первую очередь хочу сказать, что семья не нуждается ни в каких сборах, никакие сборы не проводятся. Мы полностью контролируем ситуацию на текущий момент, на связи и с семьей, и со следователями", - заявляет правозащитник на видео, где он стоит рядом с отцом убитого Шерзата Болата.

В следующем видео отец погибшего Шерзата Болата также дал комментарий о недостоверности информации по поводу "митинга 14 октября" на государственном языке.

Каржаубай Нурымов отмечает, что он по-прежнему требует открытого и честного суда, и что отказывается от всех сборов средств, которые призывают казахстанцы организовать для семьи. Также он вновь призвал не допускать кровопролития.

В комментариях к публикациям казахстанцы пишут слова поддержки отцу погибшего Шерзата.

Напомним, сегодня стало известно о пожаре, случившемся в доме убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Судя по кадрам, здание было полностью сожжено.

В полиции сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Позже стало известно, что по заявлению потерпевших семье погибшего подростка полиция обеспечила охрану. Сообщается, что полиция круглосуточно дежурит на месте проживания родных погибшего.

Вместе с тем в областном акимате пообещали помочь семье Шерзата с жильем.

Отец погибшего Шерзата Болата записал видеообращение к соотечественникам. "Хотел бы обратиться к вам: не хочу, чтобы было кровопролитие", - сказал он и выразил уверенность, что правоохранительные органы решат вопрос в рамках закона.

К расследованию убийства и пожара подключилась Генпрокуратура: создана межведомственная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления.

Также к месту пожара прибыл замглавы МВД. Бауыржан Аленов сообщил, что дело находится на особом контроле министра.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Сообщалось, что в результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям. Далее, по словам родных Шерзата, к магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона позже уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника полиции области Серик Шалкаров.

Родные мальчика перекрывали дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных. А в полиции в свою очередь заявили, что не удаляли видеозаписи с камер - такой фейк распространился в Сети.

Позже об убийстве Шерзата высказался депутат Нартай Сарсенгалиев, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию. Депутаты сената Марат Кожаев и Дархан Кыдырали также высказались о требованиях провести открытый суд по убийству подростка.

На месте, где убили подростка Шерзата Болата, на днях появился импровизированный мемориал с его фотографией. Жители Талгара несли туда цветы, игрушки и сладости.