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Импровизированный мемориал соорудили на месте гибели Шерзата Болата

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Импровизированный мемориал у магазина, рядом с которым убили Шерзата Болата
Шерзат Болат. Кадр из видео: KTK

Жители Талгара и родственники погибшего Шерзата Болата соорудили импровизированный мемориал у магазина, около которого произошла кровавая бойня, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала KTK, на месте, где убили подростка Шерзата Болата, появился импровизированный мемориал с его фотографией Шерзата Болата. Жители Талгара несут туда цветы, игрушки и сладости.

В то же время, родные Шерзата продолжают настаивать на привлечении к ответственности всех участников конфликта.

"В данный момент только семерых поймали. А остальные? Остальных из 13. Я хочу, чтобы справедливость была, и все. Я не знаю, кто они такие, что за люди. Есть ли у них вообще сердце или нет, чтобы так просто маленького ребенка просто так тупо взять и зарезать. И не нужно, чтобы нас пугали. Нашу семью пусть не пугают. Мы не боимся этого", - высказалась член пострадавшей семьи Гузаль Пржанова.

Источник: KTK

Убийство Шерзата Болата в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В злополучную ночь на смене был глава семейства. В торговую точку зашел парень за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. 16-летний Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого он позвонил своим друзьям. К магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже отец убитого парня записал видеообращение, в котором отметил, что, по его мнению, имеет место волокита.

В ДП Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

В прокуратуре региона сделали заявление по резонансному делу. Здесь уточнили, что были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Также о деле высказался исполняющий обязанности начальника ДП области Серик Шалкаров.

Также напомним, что родные мальчика перекрыли дорогу в Талгаре, требуя справедливого расследования. Еще они утверждают, что нападавшим помогали две девушки, которых нет среди задержанных. А в полиции заявили, что не удаляли видеозаписи с камер - такой фейк распространился в Сети.

Позже депутат Нартай Сарсенгалиев высказался об убийстве Шерзата, подчеркнув, что виновные в смерти 16-летнего мальчика и избивавшие его близких должны быть подвергнуты справедливому наказанию.

А депутаты сената Марат Кожаев и Дархан Кыдырали высказались о требованиях провести открытый суд по убийству подростка в Талгаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172804-improvizirovannyy-memorial-soorudili-na-meste-gibeli-sherzata-bolata/

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