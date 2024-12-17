Убийства, хищение денег, мошенничество: самые громкие суды 2024 года

Подводя итоги 2024 года предлагаем вспомнить, какие громкие уголовные преступления вызвали широкий общественный резонанс в уходящем году, передает корреспондент NUR.KZ.

2024 год в Казахстане ознаменовался множеством громких уголовных дел, которые привлекли внимание общественности.

В ноябре 2023 года был задержан бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев по подозрению в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой в одном из ресторанов Астаны.

Куандык Бишимбаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Судебное разбирательство началось в марте 2024 года и транслировалось в прямом эфире на официальном YouTube-канале Верховного Суда, собрав сотни тысяч зрителей не только со всего Казахстана, но и других стран.

Несмотря на попытки очернить убитую и приуменьшить свою вину, в мае Бишимбаев был приговорен к 24 годам лишения свободы, а апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. К слову, позднее его бывшая жена Назым Кахарман пыталась лишить его родительских прав, однако суд отказал ей в этом.

В ночь на 4 октября текущего года между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Шерзат Болат. Фото: instagram.com/justice_for_sherzat

Как стало известно, инцидент случился после того, как в торговую точку зашел парень за банкой пива. Там он, по словам родственников погибшего, начал ругаться с главой семейства. За него вступился сын и брат продавца, они попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям. Далее к магазину подъехали три машины и началась потасовка, которая привела к трагедии.

По уголовному делу задержали больше 10 человек. Кроме того, после убийства подростка своих постов лишились некоторые чиновники, высокопоставленные сотрудники полиции и прокуратуры. Так, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима района Аслан Касымбаев.

Гульмиру Сатыбалды обвиняли в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Также ей вменяли вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере и самоуправство.

Ее водителя Батыршаева обвиняли в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия.

Зал суда по делу Гульмиры Сатыбалды. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

Решением суда Гульмиру Сатыбалды осудили на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Второй осужденный, водитель Сатыбалды Мади Батыршаев получил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В июле 2024 в Талдыкоргане был вынесен приговор по громкому делу в отношении 21 бухгалтера, которых обвиняли в хищении бюджетных 4,5 млрд тенге.

Об этом деле стало известно в апреле 2023 года. Тогда в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. Затем появилась информация, что главного бухгалтера ведомства задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

Задержание подозреваемой с деньгами. Кадр из видео: t.me/antikornews

48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. У нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

В результате суд назначил главным фигурантам дела от 12 до 15 лет лишения свободы; 15 подсудимых получили от 7 до 11 лишения свободы; еще двое подсудимых в связи с полным возмещением нанесенного ущерба приговорены к 7 годам лишения свободы условно.

В начале августа фонд "НеМолчи" заявил, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

Девочка-подросток. Иллюстративное фото: pixelfit/Getty Images

В сентябре в МВД рассказали, что в данном деле фигурируют 13 человек. Однако суд в ноябре этого года вынес приговор 21-летнему мужчине, который вымогал у несовершеннолетней девочки крупную сумму денег.

Согласно материалам дела, он угрожал девочке распространением порочащих сведений и требовал от нее 700 тысяч тенге. Молодого человека признали виновным и назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Убийство двух супругов и их несовершеннолетнего сына произошло в декабре прошлого года, однако решение суд огласил спустя 10 месяцев - в октябре 2024 года. Тела трех людей нашел с перерезанным горлом в собственном доме родственник.

Так, по горячим следам полицейские задержали вначале двух мужчин 25 и 37 лет. У них изъяли около 100 тысяч тенге и драгоценности на 2 миллиона. Вскоре появилась и третья подозреваемая - 42-летняя женщина, ее обвинили в подстрекательстве к убийству.

Дом погибших. Скриншот: youtube.com/@newsKTK

Суд Петропавловска признал виновными подозреваемых. Так, 37-летнему мужчине назначили наказание в виде пожизненного заключения, его сообщнику - 21 год и 8 месяцев тюрьмы. Бизнесвумен получила только 3 года, так как суд не нашел подстрекательства в ее действиях.

Летом этого года алматинцев потрясло ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб молодой человек. Как стало известно, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, который в результате въехал в стену магазина.

Пострадали 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия.

ДТП с автобусом на Макатаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ноябре начался суд по делу, на котором выступили сама подсудимая, брат погибшего парня и сторона защиты. Защита и обвиняемая просили не лишать ее свободы, так как девушка воспитывает 9-месячную дочь, а потерпевшие и семья погибшего пассажира простили ее. Кроме того, семья подсудимой возместила ущерб пострадавшим в ДТП.

В конце ноября было вынесено решение по делу: девушку-водителя приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с зачетом срока пребывания под домашним арестом. Вместе с тем ей отсрочили отбывание наказания на 3 года, до достижения ребенком возраста 3 лет 9 месяцев.

В январе этого года в Алматы произошло страшное убийство - житель города нанес многочисленные ножевые ранения своей жене в собственном доме, где также находилась малолетняя дочь пары. После этого он перевел на счет своего ИП 4,7 млн тенге со счета погибшей, а потом позвонил в полицию.

Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Dmytro Skrypnykov / Getty Images

На суде подсудимый частично признал вину, заявив, что убийство совершил в состоянии "сильного душевного волнения, вызванного аморальным поведением потерпевшей". Однако прокурор просил признать его виновным и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона просила назначить виновному строгое наказание и взыскать материальный ущерб в размере 4,7 млн тенге и компенсацию морального вреда в размере 100 млн тенге.

Согласно приговору, подсудимый получил 15 лет лишения свободы. Суд постановил взыскать переведенные осужденным 4,7 млн тенге, а также 20 млн тенге морального вреда.

Дело сына Турлыханова

Дело сына депутата Даулета Турлыханова, Нурасыла Болата, длится с прошлого года - тогда юрист Анна Чернова рассказала о нападении Болата на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова. Сам Даулет Турлыханов тогда подтвердил, что речь идет о его сыне.

Нурасыл Болат. Фото: Facebook / Анна Чернова (Димитриевич)

Год назад суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова. Через месяц дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге, а с Болата были взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Однако в мае этого года уголовное дело было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Также была увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.

Нурасыл Болат. Кадр из видео: instagram.com/nursuluuu_05

Позднее появилось видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом. Также его заметили на торжестве. Вскоре молодого человека отправили в колонию отбывать оставшуюся часть наказания.

Жена советника посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Сакена Мамаша Карина Мамаш опубликовала в социальных сетях информацию, о том, что ее супруг систематически в течение десяти лет подвергал ее насилию. Она также сообщила, что мужчина избил ее и ее сестру и попросила защиты у государства.

Карина Мамаш. Фото : instagram.com/nemolchikz_official

В тот же день в МИД Казахстана заявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его супруги Карины о многолетних избиениях и насилии.

Позже в пресс-службе ДП Астаны сообщили, что по этому факту начали расследование. А позднее суд арестовал бывшего советника посла ОАЭ на максимальный срок - 15 суток по статье 73-1 КоАП. Сама Карина с детьми оказалась в кризисном центре Астаны.