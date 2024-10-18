Еще одного подозреваемого задержали по делу об убийстве Шерзата Болата

17 октября в рамках расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Болата задержан еще один подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

"На данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле министра внутренних дел", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

Ранее стало известно, что по уголовному делу задержаны 10 человек. В МВД рассказали о подозреваемых.