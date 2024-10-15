Акима Талгара и его заместителя сняли с должности

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким Талгара Бахыт Куришбеков и заместитель акима города Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей.

"Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении", - отметили в акимате Талгарского района.

Убийство подростка в Талгаре

В ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат. В ту ночь на смене был глава семейства.

По словам родных убитого, в торговую точку зашел мужчина за банкой пива, но платить за нее не хотел и начал ругаться с продавцом. Шерзат и его дядя заступились за родственника и попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям.

Далее, по словам родных Шерзата, к магазину подъехали три машины, после чего и началась потасовка, которая привела к трагедии.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего.

В ведомстве добавили, что все участники инцидента задержаны и помещены в изолятор временного содержания.