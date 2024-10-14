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Сына депутата Турлыханова могут лишить свободы после видео на торжестве

Опубликовано:

Нурасыл Болат
Нурасыл Болат. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети распространяется информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. Видео прокомментировали в КУИС, передает NUR.KZ.

Видео с якобы гуляющим на мероприятии сыном депутата мажилиса парламента РК Даулета Турлыханова опубликовано в Telegram-канале Egov.press.

"Нурасыл Болат, который был осужден к двум годам ограничения свободы, спокойно гуляет в ночное время в другом городе и посещает пышные мероприятия в увеселительных заведениях. Самое интересное - он отбывает наказание в Астане, а мероприятие на видео прошло на днях в Алматы", - говорится в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КУИС, по данному факту вынесены предупреждения осужденному.

"Данный осужденный отбывает наказание в виде ограничения свободы и состоит на учете в службе пробации города Алматы. По факту нарушения пробационного контроля осужденному вынесены предупреждения, готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы", - говорится в ответе ведомства.

Напомним, в феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом.

В КУИС тогда объяснили, что приговор в отношении осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года, а пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного.

Позже по данному инциденту в Военном суде сделали заявление.

Также в конце августа в МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова. Так, за процессуальные нарушения ряд виновных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако кто именно понес наказание, в ведомстве уточнять не стали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173794-syn-deputata-turlyhanova-vnov-byl-zamechen-vne-doma-v-nochnoe-vremya/

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