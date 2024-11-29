ДТП с автобусом на Макатаева: суд вынес приговор девушке, которая была за рулем машины в Алматы

Судья по уголовным делам Алмалинского района Алматы Кайрат Иманкулов вынес приговор девушке, которая обвиняется в совершении ДТП с участием автобуса на Макатаева, передает NUR.KZ.

Суд признал подсудимую виновной в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 345 УК РК и назначил 2,5 года лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности.

Также судья постановил отсрочить отбывание наказания на три года, до достижения ребенком возраста трех лет девяти месяцев. Однако если осужденная будет уклоняться от своих родительских обязанностей или нарушать порядок, то ее могут водворить в колонию до истечения срока отсрочки.

Ей зачтут срок пребывания под домашним арестом из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания. Кроме того, девушку лишили права управлять автомобилем на пять лет.

Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, 26 июня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

Авария случилась в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие.

Позднее очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, отметив, что люди в автобусе кричали и плакали после столкновения.

Сама обвиняемая выступала в суде с речью - она просила простить ее и раскаивалась в произошедшем. Девушка рассказала, что воспитывает 9-месячную дочь, которая находится на грудном вскармливании.

Прокурор во время прений запросила для подсудимой 2,5 года лишения свободы. Сторона защиты просила не лишать обвиняемую свободы, а брат погибшего парня отметил, что претензий к девушке не имеет и принял ее извинения.