Сына Даулета Турлыханова обвинили в нападении на адвокатов в Алматы

Фото с места происшествия: Facebook.com/Анна Димитриевич

Адвокат Анна Димитриевич рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын известного человека, передает корреспондент NUR.KZ.

О произошедшем Анна написала в своем аккаунте в Facebook. Все началось, пишет она, с просьбы "помочь девушке, которую бьют", когда пара садилась в такси.

"Действительно, в нескольких метрах от нас какой-то молодой человек наносил удары девушке. Не раздумывая, мы подбежали, попытались его остановить. Я помню, как она обхватила меня и продолжала кричать "Помогите! Помогите!". И тут вдруг парень переключился на нас.

От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе. Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание", - .

Когда Анну привели в чувство, пишет она, приехала полиция. Между тем, обидчик юристов оказался сыном известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова.

"В настоящее время мне уже известно, кто избивал меня и Олега. Его зовут Нурасыл. Как мне сообщили, он сын Турлыханова Даулета Болатовича. Даулет Болатович - известный человек, уважаемый спортсмен. У спортсменов свои нравственные и моральные принципы, поэтому я надеюсь, что Даулет Болатович привил их своему сыну", - делится Димитриевич.

Она также отметила, что ждала извинений, но они не были принесены.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК - "хулиганство".

"По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы. В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Между тем, сам Даулет Турлыханов прокомментировал ситуацию корреспонденту NUR.KZ, подтвердив, что речь идет о его сыне. Он отметил что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля.

"Это мой сын, совершеннолетний. Я в этой ситуации не был, ничего не видел. Он был с девушкой, когда произошел этот инцидент. Правоохранительные органы занимаются этим вопросом, открыто уголовное дело. Видео с камер есть, я думаю, это в деле будет и решение сами примут, кто прав, кто виноват.

Я хотел бы сказать, что мне очень жаль и я прошу у юристов извинения за эту ситуацию. Конечно, как родителю мне обидно, что это произошло. Недостойное поведение сына не поддерживаю", - сообщил Турлыханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009511-syna-dauleta-turlyhanova-obvinili-v-napadenii-na-advokatov-v-almaty/