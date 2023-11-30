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Апелляция пересмотрела приговор сыну Даулета Турлыханова

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Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Апелляция пересмотрела приговор в отношении Нурасыла Болата - сына Даулета Турлыханова, избившего супругов, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд РК.

В суде напомнили, что приговором первой инстанции военнослужащий был осужден к штрафу в размере 500 МРП – 1 725 000 тенге. Взыскана моральная компенсация в пользу потерпевших в размере 1 млн тенге.

Его обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений.

Судебной коллегией по уголовным делам Военного суда РК в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении осужденного.

"Судом установлено, Б. 11 февраля около 02:00, находясь возле одного из ночных клубов Алматы, из хулиганских побуждений умышленно причинил телесные повреждения средней тяжести супругам Ч.", говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вина подсудимого доказана признательным показанием самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз и протоколами осмотра места происшествия.

"Постановлением судебной коллегией по уголовным делам приговор изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с подсудимого Б. взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения", говорится в сообщении суда.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына депутата Даулета Турлыханова на 1 725 000 тенге. Также в пользу пострадавших взыскана моральная компенсация в размере 1 млн тенге.

Однако позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

Недавно стало известно о том, что пострадавшие в результате нападения Нурасыла Болата просили суд обжаловать приговор и лишить сына депутата Даулета Турлыханова свободы.

А еще в июле сообщалось, что сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048432-voennyy-sud-peresmotrel-delo-syna-dauleta-turlyhanova/

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