Еще одного чиновника освободили от должности в Талгаре
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Руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев освобожден от занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, также к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены аким Талгарского района Танат Айдарбеков и его заместитель Айбек Бидаев.
Напомним, ранее стало известно, что за ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей.
Произошло это после убийства в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата. Конфликт в магазине с последующей потасовкой случился в ночь на 4 октября.
Сегодня во время брифинга стало известно, что по делу задержаны 10 человек. Также полицейские показали кадры с места преступления и рассказали о подозреваемых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2174658-eshche-odnogo-chinovnika-osvobodili-ot-dolzhnosti-v-talgare/
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