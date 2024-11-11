Сексуальное рабство 16-летней кызылординки: вынесен первый приговор

Суд в Кызылорде вынес приговор 21-летнему мужчине, который вымогал у несовершеннолетней девочки крупную сумму денег, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт судов области.

Заседание проходило в закрытом режиме. Было рассмотрено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 194 УК РК в отношении подсудимого Т.

Согласно материалам дела, он угрожал несовершеннолетней распространением порочащих сведений и потребовал от нее 700 тысяч тенге, а также забрал из ее сумки 35 тысяч тенге.

Молодого человека признали виновным, суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает МИА "Казинформ", потерпевшей в данном деле является 16-летняя девушка из Кызылорды, которую несколько месяцев держали в сексуальном рабстве.

В сентябре в МВД рассказали, что в данном деле фигурируют 13 человек. Возбуждены уголовные дела по ряду статей.

Напомним, в начале августа фонд "НеМолчи" заявил, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения, сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, а данный случай находится под строгим контролем Комитета, сообщали также в ведомстве.

В МВД заявили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Позже областной суд санкционировал арест на 2 месяца для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

В августе стало известно, что в Кызылординской области уволены и наказаны должностные лица сферы образования после недавнего скандала с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией.

Через некоторое время министр просвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему педагогов в данной ситуации не наказали.