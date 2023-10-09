Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы

Сыну депутата Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы. Судья постановил оштрафовать Нурасыла Болата на 1,7 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на сайт Военного суда.

Сообщается, что военнослужащего обвиняли в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктов 1 и 5 части 2 статьи 107 УК РК.

"Подсудимый 11 февраля около 02.00 часов, находясь возле одного из ночных клубов Алматы, из хулиганских побуждений умышленно причинил телесные повреждения средней тяжести супругам Ч. Вина подсудимого доказана признательными показаниями самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз и протоколами осмотра места происшествия", – говорится в сообщении суда.

Также отмечается, что прокурор просил назначить наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Осужденный вину признал.

"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признаны возраст подсудимого, признание вины, отсутствие судимости, желание примириться и загладить вред. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, находящимся под присягой.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП – 1 725 000 тенге", – рассказали в суде.

Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация в размере одного миллиона тенге за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Димитриевич рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В июле сообщалось, что сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.