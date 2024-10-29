Зверское убийство целой семьи: суд Петропавловска вынес приговор трем людям

Суд в Петропавловске вынес приговор гражданским супругам и их сообщнику по делу об убийстве целой семьи из трех человек, среди которых был несовершеннолетний, передает сайт телеканала КТК.

Убийство двух супругов и их несовершеннолетнего сына произошло в декабре прошлого года. Троих нашел с перерезанным горлом в собственном доме родственник. Семья занималась похоронным бизнесом.

Были задержаны трое подозреваемых. Так, по горячим следам задержали вначале двух мужчин 25 и 37 лет. У них изъяли около 100 тысяч тенге и драгоценности на 2 миллиона. Вскоре появилась и третья подозреваемая - 42-летняя женщина, ее обвинили в подстрекательстве к убийству. Сообщается, что она тоже работала в ритуальном бизнесе и жила в гражданском браке с одним из задержанных.

Суд в Петропавловске огласил в их отношении приговор. 37-летнему гражданскому супругу дали пожизненное, его сообщнику - 21 год и 8 месяцев тюрьмы. Бизнесвумен получила только 3 года, так как суд не нашел подстрекательства в ее действиях.

"В действиях Скоробогатовой суд усмотрел именно статью 434 как недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении", - зачитал судья.

Источник: КТК

Напомним, что у погибших супругов было двое детей. В живых осталась лишь дочь, которая, как сообщалось на тот момент, училась в России. 17-летний сын учился в 11 классе. По словам соседа, убитых обнаружили не сразу. Они перестали выходить на связь еще вечером 27 декабря.

По данному факту возбудили дело по части 2 статьи 99 УК РК.

Согласно части 2 данной статьи, убийство наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.