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Зверское убийство целой семьи: суд Петропавловска вынес приговор трем людям

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Дом погибших
Дом погибших. Скриншот: youtube.com/@newsKTK

Суд в Петропавловске вынес приговор гражданским супругам и их сообщнику по делу об убийстве целой семьи из трех человек, среди которых был несовершеннолетний, передает сайт телеканала КТК.

Убийство двух супругов и их несовершеннолетнего сына произошло в декабре прошлого года. Троих нашел с перерезанным горлом в собственном доме родственник. Семья занималась похоронным бизнесом.

Были задержаны трое подозреваемых. Так, по горячим следам задержали вначале двух мужчин 25 и 37 лет. У них изъяли около 100 тысяч тенге и драгоценности на 2 миллиона. Вскоре появилась и третья подозреваемая - 42-летняя женщина, ее обвинили в подстрекательстве к убийству. Сообщается, что она тоже работала в ритуальном бизнесе и жила в гражданском браке с одним из задержанных.

Суд в Петропавловске огласил в их отношении приговор. 37-летнему гражданскому супругу дали пожизненное, его сообщнику - 21 год и 8 месяцев тюрьмы. Бизнесвумен получила только 3 года, так как суд не нашел подстрекательства в ее действиях.

"В действиях Скоробогатовой суд усмотрел именно статью 434 как недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении", - зачитал судья.

Источник: КТК

Напомним, что у погибших супругов было двое детей. В живых осталась лишь дочь, которая, как сообщалось на тот момент, училась в России. 17-летний сын учился в 11 классе. По словам соседа, убитых обнаружили не сразу. Они перестали выходить на связь еще вечером 27 декабря.

По данному факту возбудили дело по части 2 статьи 99 УК РК.

Согласно части 2 данной статьи, убийство наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179812-zverskoe-ubiystvo-celoy-semi-sud-petropavlovska-vynes-prigovor-trem-lyudyam/

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