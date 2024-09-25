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"Нож застрял в шее": мужчину осудили за убийство жены в Алматы

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молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

В СМУС Алматы вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве супруги. Его признали виновным в убийстве и осудили на 15 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе горсуда Алматы, подсудимый обвинялся по трем статьям - в совершении убийства своей супруги и тайного хищения чужого имущества в крупном размере, путем незаконного доступа в информационную систему передаваемой по сетям телекоммуникации.

"В январе текущего года подсудимый 3. встретился с супругой, которая несколько часов назад вернулась с отдыха, чтобы увидеться с дочерью, а также поговорить с ним о предстоящем разводе.

Во время разговора с супругой о предстоящем разводе, на почве ревности и злости, 3. кухонным ножом нанес множество ударов в область шеи, бедра, живота потерпевшей (всего десять колото-резаных ран). От нанесенных телесных повреждений она скончалась на месте.

После совершения убийства, с целью оказания финансовой помощи для содержания дочери, которую он оставил на иждивении у своей сестры, подсудимый 3. через мобильный телефон супруги перевел 4 700 000 тенге на счет своего ИП со счета компании, где работала потерпевшая. Затем 3. добровольно сообщил в полицию о совершенном им убийстве и дождался их приезда на место происшествия", - говорится в сообщении суда.

Подсудимый частично признал вину в предъявленном обвинении, заявив, что убийство им совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного аморальным поведением потерпевшей, цинично признавшейся в систематической супружеской измене.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Потерпевшая сторона просила назначить виновному строгое наказание, а также просила взыскать по гражданскому иску материальный ущерб на сумму 4 700 000 тенге и компенсацию морального вреда в размере 100 000 000 тенге.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

С осужденного взыскан материальный ущерб на сумму 4 700 000 тенге, а также компенсация за моральный вред в пользу пяти потерпевших на общую сумму 20 000 000 тенге.

Отметим, как ранее сообщала газета "Время", 42-летняя Аль-Бейне Зарипова погибла 31 января этого года. В ее убийстве признался муж, который, как сообщает издание, нанес жене больше 10 ножевых ранений прямо в подвале их дома в Алматы.

Газета приводит слова родных, которые уверяют, что супруг бил и унижал Аль-Бейне и даже пытался ее задушить; а также запрещал общаться с родными и друзьями. Однако от родных женщина это скрывала.

Аль-Бейне, пишет "Время", была успешным финансистом, занимала руководящую должность. Кроме дома семья имела три квартиры и финансовые накопления.

Перед гибелью Аль-Бейне перевели по работе в Астану, и, возвращаясь из Дубая в столицу, женщина оказалась проездом в Алматы в тот роковой день. Супруг встретил женщину в аэропорту, привез домой, где также жила 12-летняя единственная дочь пары. Аль-Бейне, пишет издание, ехала домой, чтобы увидеться с дочерью. Родные женщины отмечают - убитая планировала разводиться, а супруг развода не хотел, так как зависел от нее финансово.

Однако ночью 31 января супруг стал пытать Аль-Бейне, обвиняя в изменах, и нанес более 10 ножевых ранений.

"Смертельными были четыре удара - в легкое, сердце, грудь, шею. Последним был удар в шею. Там и застрял нож... Из тела торчала рукоятка...", - пишут авторы статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164810-nozh-zastryal-v-shee-muzhchinu-osudili-za-ubiystvo-zheny-v-almaty/

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