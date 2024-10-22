Сына Даулета Турлыханова отправили в колонию

Сына депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата лишили свободы. Такое решение вынес судья Медеуского районного суда №2 Алматы Канат Аринов, передает корреспондент NUR.KZ.

Процесс проходил онлайн. Судья зачитал данные, предоставленные службой пробации о том, что 11 октября 2024 года в период с 19:30 до 21:45 Болат посетил ресторан, 12 октября 2024 года в период с 04:15 до 04:59 был в караоке, а 14 августа 2024 года в 03:00 был замечен в общественном месте.

"Болат пояснил, что после посещения ресторана он забыл в автомобиле друга зарядное устройство от электронного браслета слежения, который требует периодической зарядки, вынужден был поехать к нему в караоке, поскольку друг не отвечал на телефонные звонки.

Находясь около указанного развлекательного заведения, он в помещение не заходил, на улице встретил друга, забрал из салона автомашины зарядное устройство и вернулся домой.

Также подтвердил, что 14 августа 2024 года он действительно находился в общественном месте, в допущенном нарушении раскаивается, просит не заменять наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы", – сообщил судья.

В решении судья Аринов заявил о том, что осужденный злостно нарушил порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, а именно, не исполнил возложенные судом обязанности пробационного контроля.

"В связи с чем суд считает необходимым заменить осужденному неотбытый срок наказания в виде ограничения свободы", - заявил Аринов.

Судья постановил, что неотбытую часть наказания Нурасыл Болат будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности. Кроме того, судья заявил о необходимости взять под стражу осужденного в зале суда.

"Заменить Болату Нурасылу Даулетовичу неотбытый срок наказания в виде 1 год 5 месяцев 10 дней ограничения свободы на лишение свободы по приговору военного суда Алматинского гарнизона от 9 октября 2023 года.

Болата Нурасыла направить в учреждение уголовно-исполнительной системы для отбывания неотбытой части наказания в виде лишения свободы. Местом отбывания наказания определить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Избрать в отношении Болата Нурасыла меру пресечения в виде содержания под стражей в зале суда. Срок наказания исчисляется с момента фактического задержания. На постановление может быть подана жалоба в Алматинский городской суд в течение 15 суток со дня его оглашения", – заявил судья Аринов.

Отметим, вчера, 21 октября, представитель службы пробации выдвинул ходатайство о замене условий отбывания наказания с ограничения на лишение свободы. Прокурор и юрист Анна Чернова поддержали ходатайство. Сам осужденный признал вину в нарушении, а его адвокат Назкен Кусаинова заявила, что в замене нет необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что материалы дела Нурасыла Болата поступили в суд Медеуского района Алматы. Прошлое заседание, которое состоялось 18 октября, заняло не более получаса – из-за отсутствия защитника Нурасыла Болата процесс перенесли.

В феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом.

В КУИС тогда объяснили, что приговор в отношении осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года, а пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного.

Позже по данному инциденту в Военном суде сделали заявление.

Также в конце августа в МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова. Так, за процессуальные нарушения ряд виновных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако кто именно понес наказание, в ведомстве уточнять не стали.

Однако недавно в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. Видео прокомментировали в КУИС, заявив, что готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

Позже депутата Даулета Турлыханова спросили, могут ли у него отозвать мандат из-за нарушений его сына и знает ли он, что за нарушение правил условного отбывания срока ему могут вменить реальное заключение. Турлыханов ответил, что только избиратели могут решить, отозвать его мандат или нет. Сына, по словам депутата, он не ругает, а только переживает за его здоровье из-за оказываемого на него давления.