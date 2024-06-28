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Экс-советник посла Казахстана в ОАЭ Сакен Мамаш арестован за избиение

Опубликовано:

Сакен Мамаш
Сакен Мамаш. Фото: facebook.com/saken.mamash

Суд арестовал бывшего советника казахстанского посольства в ОАЭ Сакена Мамаша на 15 суток за избиение жены, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

"Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело в отношении советника посольства в ОАЭ М. по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. (ст. 73-1 КоАП).

По обстоятельствам дела следует, что М. в ходе конфликта применил физическую силу отношении супруги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было рассмотрено судом в рамках санкции КоАП, по которому М. привлекался к административной ответственности.

"В ходе судебного заседания М. и его адвокат, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, указали, что его вина не доказана материалами дела, а также место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию РК, кроме того действия М. относятся к семейно-бытовым между ним и его супругой, по которому ведется отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства", – сообщили в суде.

Тем не менее специалисты отметили, что санкция статьи 73-1 КоАП предусматривает взыскание в виде предупреждения или административный арест на 15 суток.

"Постановлением суда М. признан виновным в совершении правонарушения по статье 73-1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", – подчеркнули представители органа.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, в начале мая супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа. В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан – отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", – говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.

Однако в начале июня появилась информация о том, что родственники мужа Карины Мамаш начали угрожать ей через ее же родню. Об этом девушка рассказала сама в соцсетях. Позже в ДП Астаны сообщили, что по этому факту также начали расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125944-kazahstanskiy-diplomat-saken-mamash-arestovan-za-izbienie-zheny/

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