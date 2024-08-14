Гуляющий в Алматы осужденный сын депутата Турлыханова попал на видео

Юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Даулета Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом, который был осужден на 2 года ограничения свободы, передает NUR.KZ.

Анна Чернова в Instagram выложила видео с участием ранее осужденного Нурасыла Болата, сообщив, что, несмотря на место его регистрации и пробации в Астане, тем временем сын депутата Даулета Турлыханова разгуливает в ночное время в Алматы.

"Столько нарушений, что у меня есть большие вопросы к КУИС. Как такое возможно? Это ещё раз подтверждает, что у нас исполнение таких приговоров выборочно. И мне кажется, все мы понимаем, почему в этом случае так лояльны сотрудники КУИС. Прошу начать досудебное расследование в отношении сотрудников КУИС и в отношении сына депутата мажилиса", - написала Чернова пост под видео.

В пресс-службе КУИС МВД РК корреспонденту NUR.KZ прокомментировали информацию.

"Приговор в отношении данного осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года. В соответствии с законодательством пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного", - гласит ответ.

Напомним, в феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына депутата Даулета Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Даулета Турлыханова Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Нурасылу Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн. тенге.