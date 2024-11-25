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Смертельное ДТП с автобусом: прокурор запросила 2,5 года для подсудимой в Алматы

Опубликовано:

Место происшествия
Место происшествия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прения прошли по делу о смертельном ДТП с участием автобуса в Алматы, обвиняемой по которому проходит девушка, управлявшая иномаркой, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня прокурор выступила на прениях с речью, попросив суд признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Также гособвинитель попросила лишить подсудимую права управления автомобилем на пять лет и взять под стражу в зале суда.

Потерпевший - брат погибшего в ДТП молодого человека - отметил в прениях, что претензий не имеет и наказание оставляет на усмотрение суда.

Адвокат подсудимой сообщил, что потерпевшая сторона простила девушку и просит строго ее не наказывать. Защитник добавил, что у подсудимой есть 9-месячный ребенок, который находится на грудном вскармливании, и попросил назначить минимальное наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

"Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в том, что произошло. У меня есть грудной ребенок, после аварии меня отправили в ИВС. Так как она на грудном вскармливании, мне пришлось взять ее с собой. Она была там вместе со мной неделю, это было сложно и страшно для меня.

Я не совершала ничего намерено. Я удостоверилась, что машины все проехали. Я каждый день переживаю. Оправдания у этого нет, как бы мне ни хотелось. Я переживаю за всех людей, которые пострадали", - рассказала в своей речи подсудимая.

Она попросила не лишать ее свободы и дать возможность растить дочь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192066-smertelnoe-dtp-s-avtobusom-prokuror-zaprosila-2-5-goda-dlya-podsudimoy-v-almaty/

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