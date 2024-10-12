Помочь с жильем пообещали семье Шерзата Болата в акимате

В акимате Алматинской области прокомментировали сегодняшний пожар, случившийся в доме убитого подростка – семье пообещали помочь с восстановлением жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Акимат Алматинской области окажет помощь семье Шерзата Болата в восстановлении пострадавшего при пожаре жилья.

Также на период восстановительных работ им будет предложено жилье для временного проживания", – проинформировал акимат области в Instagram в субботу.