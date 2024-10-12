Помочь с жильем пообещали семье Шерзата Болата в акимате
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В акимате Алматинской области прокомментировали сегодняшний пожар, случившийся в доме убитого подростка – семье пообещали помочь с восстановлением жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
"Акимат Алматинской области окажет помощь семье Шерзата Болата в восстановлении пострадавшего при пожаре жилья.
Также на период восстановительных работ им будет предложено жилье для временного проживания", – проинформировал акимат области в Instagram в субботу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173383-pomoch-s-zhilem-poobeshchali-seme-sherzata-bolata-v-akimate/
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