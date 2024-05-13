"Весь мир желает ему пожизненного": отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве

Отец погибшей Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов в кулуарах суда рассказал, какого приговора ждет для Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Амангельды Нукенов отметил, что изучал мировую судебную практику по аналогичным делам.

"Я смотрел - во всем мире за это пожизненное заключение (дают - прим. ред.). Я думаю, что они правы. Думаю, суд правильное решение примет. Поэтому мы тоже, как и вы, надеемся на справедливость нашего суда, нашего государства", - сказал он.

Отец Нукеновой отметил, что если Куандыку Бишимбаеву не дадут пожизненное, он будет считать приговор несправедливым.

"Буду считать не только несправедливым: мало того, что он честь семьи (задел - прим. ред)… сколько проводится заседание суда - мы с супругой все новые и новые зверства узнаем, которые он делал… садизм, который он проявлял в отношении нашей дочери…

Все это время мы лежали в больнице, умирали: у нас сердце больное, мы не могли присутствовать на этих судах… нам хватило того, что мы слышим. И надеюсь, сегодня будет свершение согласно его содеянного", - подчеркнул Амангельды Нукенов.

Амангельды Нукенов также считает, что Бишимбаев своими действиями задел всех дочерей и отцов нашей страны.

"Он задел честь ветеранов Великой Отечественной войны, вспомнив Гитлера. Поэтому весь мир желает ему пожизненного заключения. Это то, что мы можем требовать. Я надеюсь, суд примет правильное решение", - резюмировал отец Салтанат Нукеновой.

Напомним, в конце прошлого года отец Салтанат Нукеновой написал письмо Токаеву и попросил проверить имущество семьи Бишимбаева.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит подсудимого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Ранее на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.