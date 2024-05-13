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Оглашение приговора Бишимбаеву и Байжанову: онлайн-трансляция

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Бишимбаев и Байжанов
Бишимбаев и Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане идет процесс над Куандыком Бишимбаевым и Бахытжаном Байжановым. Сегодня ожидается вынесение приговора обоим подсудимым, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

В столичном суде сегодня, 13 мая, продолжается процесс над Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве и истязании гражданской жены Салтанат Нукеновой, а также над его братом Бахытжаном Байжановым - последнего обвиняют в укрывательстве преступления.

Сегодня ожидается оглашение приговора обоим подсудимым. Утром на суде озвучили вопросы, на которые должны будут ответить присяжные заседатели для вынесения вердикта. Их можно прочитать здесь.

Трансляция ведется в официальном YouTube-канале Верховного суда РК. Начало запланировано на 17:00.

Добавим также, что отец погибшей Нукеновой заявил, что если Бишимбаеву не дадут пожизненное, он будет считать приговор несправедливым.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит подсудимого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать их лица, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099621-oglashenie-prigovora-bishimbaevu-i-bayzhanovu-onlayn-translyaciya/

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