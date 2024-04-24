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Прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова

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Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев
Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова. Об стало известно на сегодняшнем судебном заседании, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов в суде рассказал о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО. Байжанов тогда отметил, что эти встречи проходили там, где, как он отметил, "есть камеры и там все записи, можно все это восстановить".

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему - и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить - прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин - не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", - рассказал подсудимый.

После в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым.

А сегодня судья заявила, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.

"Судом было вынесено постановление о проверке доводов Байжанова. В связи с этим поступил ответ от прокуратуры города Астаны, где указано, что доводы Байжанова не нашли своего подтверждения", - сообщила судья.

Напомним, впервые Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева во время судебного заседания 3 апреля. Тогда адвокат Байжанова выступил с просьбой рассадить подсудимых.

"Да он на меня всячески давление оказывает – так скажи, так скажи. По поводу дачи показаний", - добавил Байжанов.

После Бахытжан Байжанов заявил в суде, что его предыдущий защитник мог быть связан с адвокатами Бишимбаева.

"Адвокат мне говорил: "Это не говори, это не говори". В декабре я понял, что этот адвокат общался с адвокатами Бишимбаева. И я отказался от услуг этого адвоката", - сообщил Байжанов.

Помимо этого, Байжанов заявлял о давлении со стороны Бишимбаева. "Сказал, что проклянет моих детей", - сказал Байжанов о Бишимбаеве.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090183-prokuratura-ne-podtverdila-fakt-davleniya-bishimbaeva-na-bayzhanova/

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