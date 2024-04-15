Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дело Бишимбаева: проверку начали в КУИС после слов Бахытжана Байжанова

Опубликовано:

Бакытжан Байжанов в зале суда
Бакытжан Байжанов в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым по делу о смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время сегодняшнего процесса по делу Куандыка Бишимбаева второй подсудимый Бахытжан Байжанов, упоминая о давлении в СИЗО, сообщил, что к нему четыре раза приходил Бауржан Мусин.

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему – и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить – прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин – не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", – рассказал подсудимый.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД сообщили, что проводят проверку после сказанных Байжановым слов.

"Бауржан Мусин является членом Общественного объединения "Мы против пыток". Свою деятельность данная организация осуществляет в рамках двустороннего меморандума.

В свою очередь мониторинг соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях членами организации осуществляется строго в сопровождении сотрудников учреждения в рабочее время.

По фактам, указанным подсудимым Байжановым Бахытжаном, департаментом УИС по Астане проводится служебная проверка", – говорится в сообщении.

Напомним, в Астане сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, на скамье подсудимых также его брат – Бахытжан Байжанов. Последний сегодня не признал вину в предъявленных ему обвинениях.

Также сегодня судья Айжан Кульбаева прервала судебное заседание по причине действий одного из адвокатов Бишимбаева – Ерлана Газымжанова, – заявив, что тот проявляет неуважение к суду.

"Суд считает необходимым обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания. По этой причине суд удаляется в совещательную комнату", — заявила Кульбаева после двух часов судебного заседания в таком ключе.

Адвокаты Бишимбаева сегодня несколько раз заявляли возражение судье. Газымжанов утверждал, что Кульбаева "ведет суд однобоко", учитывая, по его словам, "лишь сторону потерпевших".

К слову, на прошлом судебном заседании 11 апреля этот же защитник экс-министра заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи – процесс продолжился в прежнем режиме.

Также добавим, что сегодня один из присяжных не явился на процесс и был заменен запасным присяжным. Еще подсудимый Байжанов рассказал о давлении, которое на него оказывали в СИЗО.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085314-delo-bishimbaeva-proverku-nachali-v-kuis-posle-slov-bahytzhana-bayzhanova/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.