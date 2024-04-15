Дело Бишимбаева: проверку начали в КУИС после слов Бахытжана Байжанова

В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым по делу о смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время сегодняшнего процесса по делу Куандыка Бишимбаева второй подсудимый Бахытжан Байжанов, упоминая о давлении в СИЗО, сообщил, что к нему четыре раза приходил Бауржан Мусин.

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему – и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить – прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин – не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", – рассказал подсудимый.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД сообщили, что проводят проверку после сказанных Байжановым слов.

"Бауржан Мусин является членом Общественного объединения "Мы против пыток". Свою деятельность данная организация осуществляет в рамках двустороннего меморандума.

В свою очередь мониторинг соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях членами организации осуществляется строго в сопровождении сотрудников учреждения в рабочее время.

По фактам, указанным подсудимым Байжановым Бахытжаном, департаментом УИС по Астане проводится служебная проверка", – говорится в сообщении.

Напомним, в Астане сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, на скамье подсудимых также его брат – Бахытжан Байжанов. Последний сегодня не признал вину в предъявленных ему обвинениях.

Также сегодня судья Айжан Кульбаева прервала судебное заседание по причине действий одного из адвокатов Бишимбаева – Ерлана Газымжанова, – заявив, что тот проявляет неуважение к суду.

"Суд считает необходимым обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении защитника Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания. По этой причине суд удаляется в совещательную комнату", — заявила Кульбаева после двух часов судебного заседания в таком ключе.

Адвокаты Бишимбаева сегодня несколько раз заявляли возражение судье. Газымжанов утверждал, что Кульбаева "ведет суд однобоко", учитывая, по его словам, "лишь сторону потерпевших".

К слову, на прошлом судебном заседании 11 апреля этот же защитник экс-министра заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи – процесс продолжился в прежнем режиме.

Также добавим, что сегодня один из присяжных не явился на процесс и был заменен запасным присяжным. Еще подсудимый Байжанов рассказал о давлении, которое на него оказывали в СИЗО.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.