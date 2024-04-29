Заседание по делу Бишимбаева отложили: подсудимых не привезли в суд

Сегодня в столичном суде по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова не оказалось подсудимых - конвой не привез их к началу заседания, передает корреспондент NUR.KZ.

В 10:00 в суде должен был начаться итоговый этап суда - прения. Однако без подсудимых начать его не смогли.

Прокурор и адвокаты потерпевших заявили, что процесс без Бишимбаева и Байжанова невозможен.

"В конвойной службе возникли неполадки, подсудимые будут доставлены после 11:00. Главное судебное разбирательство откладывается на 14:30, поскольку, пока конвой приедет, будет уже 12:00 - часа на судебное заседание не хватит. Поэтому судебное заседание будет продолжено в 14.30", - заявила судья Айжан Кульбаева.

Напомним, в среду, 24 апреля, судья Айжан Кульбаева объявила о завершении судебного следствия. Сегодня в суде должны начаться прения сторон.

Отметим, заседание транслируется в онлайн-режиме.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.