Суд над Бишимбаевым: судебное следствие завершено, стороны готовятся к прениям

По делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, назначили прения. Судья заявила о завершении судебного следствия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Суд объявляет судебное следствие завершенным и предоставляет сторонам время для подготовки к судебным прениям до 29 апреля 2024 года. 29 апреля заседание суда будет продолжено - начнем судебные прения", - cообщила судья Айжан Кульбаева.

Она отметила, что суд предоставляет участникам дела время для подготовки к прениям. Между тем, защитники подсудимых просили начать прения 30 апреля, чтобы увеличить время подготовки и дать возможность обсудить их с обвиняемыми, на что Кульбаева ответила отказом.

Таким образом, прения пройдут 29 и 30 апреля, а также 2 и 3 мая. Также прения могут занять день 4 мая.

Напомним, сегодня в суде допросили еще одного свидетеля - ясновидящую, которой в день смерти Салтанат Нукеновой звонил Бишимбаев.

Во время допроса женщина сообщила, что в тот трагический день ей позвонил Бишимбаев и спрашивал у нее насчет Салтанат. По словам ясновидящей, она посоветовала ему вызвать врачей и воспринимала его слова "как пьяный бред". Также она рассказала о разговоре с матерью Бишимбаева.

Во время допроса одна из защитников экс-министра Назкен Кусаинова задавала вопросы повышенным тоном, местами переходящим на выкрики. Судья попросила Кусаинову сбавить тон, сделав замечание. Кроме того, подсудимый Байжанов усомнился сегодня в показаниях ясновидящей.

Также в суде была допрошена домработница, которая работала в доме Бишимбаева в Алматы.

На заседании суда адвокаты потерпевшей стороны решили вернуться к снятым Бишимбаевым на телефон видео с Салтанат Нукеновой в день ее смерти. Подсудимый заявил, что "хотел отомстить" жене.

В свою очередь адвокаты Куандыка Бишимбаева заявили новое ходатайство в суде – они попросили провести еще одну экспертизу по полученным травмам девушки.

Также сегодня стало известно, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.

В конце заседания Бишимбаев и Байжанов ответили на вопрос судьи о признании вины.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.