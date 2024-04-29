Суд по делу Бишимбаева и Байжанова отложили на 3 дня

Заседание по делу Бишимбаева и Байжанова отложили на 3 дня – такое решение приняла судья после ходатайства прокуратуры об изменении обвинения в отношении Байжанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде сторона обвинения заявила, что с Байжанова решили "снять" одну из статей УК РК – прокурор ходатайствовал о том, чтобы убрать из обвинения статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.

Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству – защитник заявил, что не возражает, но попросил время на изучение нового обвинительного акта, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

"Мы не возражаем, но поскольку тут идет новая формулировка, новые доводы, нам требуется время – мы должны получить в письменном виде этот обвинительный акт, согласовать с моим подзащитным. Просим предоставить время – 2-3 дня", – заявил адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев.

Судья приняла решение перенести заседание на 2 мая на 10:00, чтобы дать адвокатам Байжанова время.

Отметим, что сегодня должны были начаться прения сторон, однако утренняя часть заседания продлилась всего несколько минут – конвой не привез подсудимых. Тогда судья отложила заседание до 14:30.

Участие Бахытжана Байжанова в деле Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова – родственника обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

По словам Бишимбаева, в день смерти Салтанат Нукеновой он звонил Бахытжану Байжанову, затем Байжанов приехал в ресторан, где следил за "спящей" Салтанат. Позже он вызвал скорую.

Сам Байжанов в своих показаниях попросил прощения за свои действия и рассказал, почему не вмешался в происходящее.

"Я уже давно знал о том, что они постоянно ссорятся, и что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат. Привык к этому настолько, что это даже не вызывало у меня удивления. Мне по-человечески было жаль, но мой казахский менталитет, казахское воспитание и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву", – говорил он.

Кроме того, в суде Бахытжан Байжанов заявлял о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО. Байжанов тогда отметил, что эти встречи проходили там, где, как он отметил, "есть камеры и там все записи, можно все это восстановить".

"Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему - и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили.

Но он все равно 2-3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить – прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин – не знаю кто он. Все говорят, что он общественник", – говорил подсудимый.

После в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым.

Однако позже судья заявила, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.

"Судом было вынесено постановление о проверке доводов Байжанова. В связи с этим поступил ответ от прокуратуры города Астаны, где указано, что доводы Байжанова не нашли своего подтверждения", – сообщила судья.