Дело Бишимбаева: что было на судебном заседании от 24 апреля

В Астане сегодня, 24 апреля, состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых также - Бахытжан Байжанов, передает NUR.KZ.

Как прошло вчерашнее заседание, мы подробно писали тут.

Сегодня в суде допросили еще одного свидетеля - ясновидящую, которой в день смерти Салтанат Нукеновой звонил Бишимбаев. Перед началом она попросила не транслировать ее показания и провести допрос в закрытом режиме без участия СМИ. По словам прокурора, женщина заявила, что на нее оказывается давление, поступают угрозы, она опасается за свою жизнь.

Так, на заседании был слышен только ее голос.

"В последние три дня мне стали звонить неизвестные, теперь я хочу обратиться (в полицию - прим. ред.). С разных номеров гадости говорят по телефону, пугают: убьем, туда-сюда. Я не знаю, кто это, какие-то номера, не знаю даже откуда это", - сообщила в ходе выступления в суде ясновидящая.

Во время допроса женщина сообщила, что в тот трагический день ей позвонил Бишимбаев и спрашивал у нее насчет Салтанат. По словам ясновидящей, она посоветовала ему вызвать врачей и воспринимала его слова "как пьяный бред". Также она рассказала о разговоре с матерью Бишимбаева.

Во время допроса одна из защитников экс-министра Назкен Кусаинова задавала вопросы повышенным тоном, местами переходящим на выкрики. Судья попросила Кусаинову сбавить тон, сделав замечание. Кроме того, подсудимый Байжанов усомнился сегодня в показаниях ясновидящей.

Также в суде была допрошена домработница, которая работала в доме Бишимбаева в Алматы. Она рассказала о ссоре между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой, которая произошла летом 2023 года в южной столице.

На заседании суда адвокаты потерпевшей стороны решили вернуться к снятым Бишимбаевым на телефон видео с Салтанат Нукеновой в день ее смерти. Подсудимый заявил, что "хотел отомстить" жене.

"Я хотел ее тоже унизить и оскорбить. Мне это было известно сразу после свадьбы (о другом мужчине – прим.авт.). Я хотел ей отомстить. Шесть с половиной часов она меня мучила. Что хотела, то и делала. И довела меня до такого состояния", - заявил Бишимбаев.

В свою очередь адвокаты Куандыка Бишимбаева заявили новое ходатайство в суде – они попросили провести еще одну экспертизу по полученным травмам девушки.

Также сегодня стало известно, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.

В конце заседания Бишимбаев и Байжанов ответили на вопрос судьи о признании вины.

"Моя позиция в том, что я не признаю вину по истязанию. В части второго эпизода с обвинением умышленного убийства с особой жестокостью - я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой, - сказал Бишимбаев.

По итогу Бишимбаев не признал себя виновным в умышленном причинении смерти Нукеновой с особой жестокостью. Но признал, что нанес тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности.

Судья Айжан Кульбаева объявила о завершении судебного следствия и предоставила сторонам время для подготовки к судебным прениям, первый день которых назначен на 29 апреля.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.