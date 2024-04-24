Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бишимбаев и Байжанов не признали вину по предъявленным статьям в суде

Опубликовано:

Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев в зале суда
Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

На сегодняшнем судебном заседании у Бишимбаева и Байжанова спросили о том, признают ли они вину в предъявленных обвинениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед завершением судебного следствия суд посчитал необходимым установить позицию подсудимых. У Бишимбаева спросили о том, признает ли он вину по двум эпизодам.

"Моя позиция в том, что я не признаю вину по истязанию. В части второго эпизода с обвинением умышленного убийства с особой жестокостью - я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой.

Но я не признаю, что я сделал это умышленно, что я хотел ее смерти, что я совершил это таким особо жестоким способом. У нас был конфликт, я нанес ей побои, эти побои… я считаю себя виноватым (…) в том, что я нанес побои Нукеновой, что вызвало у нее травмы черепно-мозговую, и это вызвало ее смерть", - ответил Бишимбаев.

По итогу Бишимбаев не признал себя виновным в умышленном причинении смерти Нукеновой с особой жестокостью. Но признал, что нанес тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности.

После вопрос о признании вины задали и подсудимому Байжанову. Он не признал вину по предъявленным обвинениям.

"У меня по укрывательству - я не укрывал ничего, у меня не было умысла. Бишимбаев мне написал, я сделал, я не знал, что там произошло, записи я не смотрел. По укрывательству я не признаю вину.

По недонесению - я как узнал, я в скорую помощь позвонил (…) Не признаю, но у меня есть вина, я мог бы в скорую помощь позвонить заранее, в этом я виновен. По предъявленным обвинениям я не признаю вину", - сообщил Байжанов.

Напомним, что Бишимбаев ранее в суде заявил, что не признает вину.

Однако, после в суде подсудимый Бишимбаев признал свою причастность к смерти Салтанат Нукеновой.

"Мне очень сложно говорить. Я не рассчитываю на прощение, но рассказать все - это мой человеческий долг. Тут присутствуют потерпевшие, родственники, родители. Мне было сложно первое время осознать ее смерть.

Я не рассчитываю на прощение, но это мой душевный посыл. Я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Говоря, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат", - отметил Бишимбаев.

А на одном из предыдущих судебных заседаний, 22 апреля, Бишимбаев не признал вину в умышленном убийстве. Это было после просмотра в суде жутких видео с его телефона в день смерти Нукеновой.

"Я думаю, на видео видно - то, что вы изложили в обвинительном акте, не соответствует действительности. Вернувшись в VIP, на самом деле избиения дальше не было. Умышленного убийства с особой жестокостью я не совершал", - ответил Бишимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090516-bishimbaev-i-bayzhanov-otvetili-na-vopros-sudi-o-priznanii-viny/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.