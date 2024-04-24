Бишимбаев и Байжанов не признали вину по предъявленным статьям в суде

На сегодняшнем судебном заседании у Бишимбаева и Байжанова спросили о том, признают ли они вину в предъявленных обвинениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед завершением судебного следствия суд посчитал необходимым установить позицию подсудимых. У Бишимбаева спросили о том, признает ли он вину по двум эпизодам.

"Моя позиция в том, что я не признаю вину по истязанию. В части второго эпизода с обвинением умышленного убийства с особой жестокостью - я признаю, что нанес побои, которые повлекли смерть Нукеновой.

Но я не признаю, что я сделал это умышленно, что я хотел ее смерти, что я совершил это таким особо жестоким способом. У нас был конфликт, я нанес ей побои, эти побои… я считаю себя виноватым (…) в том, что я нанес побои Нукеновой, что вызвало у нее травмы черепно-мозговую, и это вызвало ее смерть", - ответил Бишимбаев.

По итогу Бишимбаев не признал себя виновным в умышленном причинении смерти Нукеновой с особой жестокостью. Но признал, что нанес тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности.

После вопрос о признании вины задали и подсудимому Байжанову. Он не признал вину по предъявленным обвинениям.

"У меня по укрывательству - я не укрывал ничего, у меня не было умысла. Бишимбаев мне написал, я сделал, я не знал, что там произошло, записи я не смотрел. По укрывательству я не признаю вину.

По недонесению - я как узнал, я в скорую помощь позвонил (…) Не признаю, но у меня есть вина, я мог бы в скорую помощь позвонить заранее, в этом я виновен. По предъявленным обвинениям я не признаю вину", - сообщил Байжанов.

Напомним, что Бишимбаев ранее в суде заявил, что не признает вину.

Однако, после в суде подсудимый Бишимбаев признал свою причастность к смерти Салтанат Нукеновой.

"Мне очень сложно говорить. Я не рассчитываю на прощение, но рассказать все - это мой человеческий долг. Тут присутствуют потерпевшие, родственники, родители. Мне было сложно первое время осознать ее смерть.

Я не рассчитываю на прощение, но это мой душевный посыл. Я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Говоря, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат", - отметил Бишимбаев.

А на одном из предыдущих судебных заседаний, 22 апреля, Бишимбаев не признал вину в умышленном убийстве. Это было после просмотра в суде жутких видео с его телефона в день смерти Нукеновой.

"Я думаю, на видео видно - то, что вы изложили в обвинительном акте, не соответствует действительности. Вернувшись в VIP, на самом деле избиения дальше не было. Умышленного убийства с особой жестокостью я не совершал", - ответил Бишимбаев.